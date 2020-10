Città di Castello, due arresti per droga: cocaina nascosta nell'auto

16 ottobre 2020 a

I Carabinieri della compagnia di Città di Castello hanno arrestato due persone in flagranza di reato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. I due arrestati erano stati individuati e controllati nei giorni scorsi a Coldipozzo a bordo di un’Alfa 147, ma i controlli avevano dato esito negativo, visto che all’interno dell’auto non erano stati rinvenuti stupefacenti. I militari dell’aliquota operativa hanno però continuato a tenere i due sotto controllo e, dopo una serie di pedinamenti e osservazioni, nella serata di giovedì 15 ottobre hanno nuovamente fermato nella frazione tifernate di Cerbara il 25enne e il 31enne di nazionalità albanese, residenti tra le province di Firenze e Pisa, a bordo di una Volkswagen Golf nella frazione Cerbara. La perquisizione del veicolo ha consentito di rinvenire in un vano nascosto tra la tappezziera dell’auto, 11 dosi di cocaina per un peso totale di oltre 20 grammi. Nelle tasche dei due fermati è stato trovato denaro contante per oltre un migliaio di euro, verosimilmente provento dell’attività di spaccio.

