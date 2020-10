Terni, la cupola di viale Trieste riaprirà: l'Interamna Basket ha presentato l'offerta

L'impianto, di proprietà della Provincia, è chiuso da un anno e mezzo e tutti i precedenti bandi erano andati deserti

Giorgio Palenga 16 ottobre 2020

E’ chiusa da un anno e mezzo, ovvero da maggio 2019, ma finalmente si vede la luce, nel senso che, al terzo tentativo, il bando per la sua gestione pubblicato dalla Provincia di Terni non è andato deserto.

La cupola di viale Trieste interessa all’Interamna Basket, che ha presentato un’offerta per la gestione per i prossimi 15 anni, pronta a compiere gli investimenti che lo stesso Palazzo Bazzani richiede per concederne l’uso. Interventi mai realmente quantificati, nell’ordine comunque di svariate decine di migliaia di euro, che la società del presidente Francesco Ciommei è pronta a sobbarcarsi. La prossima settimana l’apposita commissione verificherà il rispetto di tutti i requisiti richiesti dal bando - di fatto solo una formalità - e poi potrà aggiudicare l’impianto.

La Provincia stavolta aveva dimezzato il canone di affitto annuo, aumentando la durata della concessione fino ai 15 anni, scelte che certamente hanno aiutato. E convinto una società con grandi progetti come l’Interamna Basket, che ora potrà avere una “casa” tutta sua.

