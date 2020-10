Amelia, giovane coppia di incensurati sorpresa con più di sei etti di marijuana in casa

Hanno provato a giustificarne il possesso come uso personale, ma i carabinieri, visto il quantitativo, li hanno denunciati per detenzione ai fini di spaccio

Oltre sei etti di marijuana nascosta in casa, un quantitativo troppo grosso per giustificarne il possesso per uso personale.

E' quanto hanno trovato i carabinieri della Compagnia di Amelia, in provincia di Terni, che negli ultimi giorni hanno intensificato i servizi di prevenzione e contrasto allo spaccio di stupefacenti, con numerosi controlli e perquisizioni sul territorio. Nel pomeriggio di giovedì 15 ottobre 2020, così, a finire nella rete dei militari del Nucleo operativo e radiomobile e della stazione carabinieri forestale, è stata una coppia di conviventi, incensurati, di 27 e 21 anni, di Amelia che, a seguito di perquisizione domiciliare sono stati trovati in possesso di più di 600 grammi di marijuana.

Lo stupefacente era nascosto in parte in una scatola, in parte nel giardino adiacente l’abitazione. I due hanno giustificato la detenzione sostenendo di farne uso personale, ma dato il quantitativo è scattata la denuncia per detenzione ai fini di spaccio. Le denunce - fanno sapere i carabinieri - si sviluppano all’interno di una più ampia attività di monitoraggio della circolazione degli stupefacenti sul territorio, fenomeno cui l’Arma di tutta la Provincia riserva la massima attenzione.



