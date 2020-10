Umbria: pioggia, grandine e incidenti in Altotevere

16 ottobre 2020 a

Il maltempo ha messo in ginocchio la parte nord dell’Altotevere: alberi caduti, camion fuori strada per il vento e un grosso ramo che ha centrato un’auto in transito. Città di Castello, San Giustino e Citerna sono state investite da forte pioggia, robuste folate di vento e anche da una improvvisa grandinata in zona ospedaliera. Il tutto ha comportato che il camion di una ditta di trasporti straniera sia finito fuori strada lungo la Provinciale 100 di Pistrino, per colpa di una folata di vento che ha colpito trasversalmente il mezzo industriale. Non sono mancati neppure i disagi alla viabilità.

