Coronavirus a Gubbio, 11 nuovi contagiati: i positivi salgono a 54. Il sindaco Stirati: "Purtroppo anche qui casi in aumento"

Sono ad oggi 54 i casi di positività al Coronavirus a Gubbio, tutti in quarantena domiciliare, con lievi sintomi o asintomatici tranne uno, per il quale è stato necessario il ricovero ospedaliero. Le nuove positività registrate nella giornata di giovedì 15 ottobre sono pari a 11 e sono in corso i monitoraggi legati alla catena dei contatti di queste ultime persone contagiate. Una persona è guarita.

Covid in Umbria, si aggrava ancora il bilancio: 148 nuovi contagi e due morti in 24 ore

“I casi di positività sono purtroppo in aumento anche nel nostro territorio - spiega il sindaco di Gubbio Filippo Stirati - continuiamo a raccomandare ai nostri concittadini il rispetto delle regole di contrasto al Covid, quindi l’utilizzo delle mascherine, il lavaggio delle mani e il distanziamento sociale. Voglio ripetere ancora una volta che occorre essere particolarmente prudenti soprattutto per quello che riguarda i rischi di contagio familiare: è emerso infatti, sia a livello nazionale che locale, che la maggior parte dei contagi è riconducibile proprio a dinamiche di interazioni familiari. In questo momento è assolutamente necessario non abbassare la guardia”.



