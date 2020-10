Covid, emergenza in Umbria: la Regione sceglie due ospedali di primo livello per i malati

15 ottobre 2020 a

La Regione Umbria ha deciso di individuare due ospedali di primo livello da dedicare esclusivamente all'emergenza Covid. Si dovrà scegliere tra gli ospedali di Branca, Foligno, Spoleto, Città di Castello e Orvieto. Questo per non bloccare le prestazioni negli ospedali di secondo livello (per acuti) ossia Perugia e Terni. Pantalla, che non è stato inserito dal ministero nei "dea" di primo livello, avrà solo una quota di posti letto di media intensità assegnati al Covid.

Coronavirus, in Umbria 2.770 in isolamento fra studenti e docenti, 133 classi in quarantena: boom di casi dopo la riapertura delle scuole

Ci si sta attrezzando anche in considerazione dell'impennata di casi nella regione. nelle ultime 24 ore sono stati registrati 263 nuovi positivi

