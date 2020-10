Narni, insegnante positivo al Covid: in isolamento gli alunni di due classi della primaria

I bambini sarebbero entrati in contatto con il maestro il 7 e l'8 ottobre. Se non usciranno fuori nuovi casi di positività potranno tornare in classe il 19 ottobre

Un insegnante è risultato positivo al Coronavirus, scatta quindi l'isolamento di due classi della scuola primaria Garibaldi di Narni centro.

A darne l'annuncio il sindaco della città della Corsa all'Anello, Francesco De Rebotti: "A fronte della positività di un'insegnante - spiega il primo cittadino - si sta predisponendo da parte della Usl l'isolamento degli alunni della IV E V sez. A della scuola primaria Garibaldi. Essendo avvenuti i contatti per una classe il 7 e per l'altra l'8 ottobre 2020, seguendo le indicazioni dell'ultimo Dpcm che prevede un periodo di isolamento di 10 giorni e seguendo le indicazioni della Usl, il rientro delle classi sarà eventualmente possibile dal 19 ottobre 2020. Ovviamente in esito ai tamponi che i 32 alunni in totale faranno nelle prossime ore, con la speranza che non ci siano esiti di positività. Non è interessato da isolamento altro personale scolastico", conclude De Rebotti.

