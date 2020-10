Coronavirus, in Umbria 2.770 in isolamento fra studenti e docenti, 133 classi in quarantena: boom di casi dopo la riapertura delle scuole

15 ottobre 2020 a

Si fa difficile la situazione Coronavirus in Umbria con 263 positivi nelle ultime 24 ore. L'incidenza della situazione delle scuole nell'impennata dei contagi nella regione è stata evidenziata dai dati forniti, in continua crescita: sono 2.770 gli attuali isolati tra docenti e studenti in Umbria, con 133 classi in quarantena, dato aggiornato alle 24 del 14 ottobre.

Decine e decine sono i focolai attivi. Nelle ultime ore è già aumentato. A questi vanno aggiunti i 1.288 usciti dall'isolamento. I dati sono stati forniti questa mattina, giovedì 15 ottobre, nel corso di una conferenza stampa.

