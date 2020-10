Scuole al setaccio in cerca di droga

Servizio mirato della guardia di finanza

15 ottobre 2020

a

a

Non è solo il Covid 19 a mettere in pericolo la salute degli studenti: è per tutelare questi ultimi che il comando provinciale della guardia di finanza di Perugia ha predisposto un esteso piano di controlli antidroga, finalizzato alla prevenzione dei traffici illeciti nelle aree di aggregazione giovanile, con particolare riguardo agli istituti scolastici e ai centri storici. Anche con l'ausilio dei cani. Questa volta è toccato a un istituto di Deruta, dove i finanzieri hanno setacciato le strade e i giardini pubblici adiacenti all’istituto. "Il servizio, svolto con il preciso scopo di garantire la sicurezza dei cittadini e ribadire la costante attività di vigilanza delle fiamme gialle a contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha riscosso il vivo apprezzamento dei residenti, dei docenti e delle autorità locali" si legge in una nota.

