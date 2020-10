Amelia, una comunità in lacrime per Maria Chiara. Il ricordo della giovane morta per droga a Storie Italiane | VIDEO

15 ottobre 2020 a

a

a

La tragedia di Maria Chiara, la diciottenne di Amelia morta per droga, è tornata al centro di Storie Italiane, il programma di Rai1 mattutino condotto da Eleonora Daniele. Nel servizio andato in onda giovedì 15 ottobre, le immagini della veglia organizzata dalla comunità nella serata di mercoledì 14, con la città che ha pianto la scomparsa della ragazza, con ricordi e messaggi di speranza.

Dalle interviste fatte ai giovani della città, non solo il dolore, ma anche la voglia di imparare la lezione. "Anche chi non la conosceva è distrutto come se fosse morto un parente", ha detto uno. "Dopo queste tragedie c'è sempre un pensiero ricorrente: avrei potuto fare di più", ha affermato un altro. Amelia è una comunità profondamente colpita.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.