Droga a Perugia, arrestato a Fontivegge trafficante internazionale: deve scontare 7 anni e mezzo di carcere

15 ottobre 2020 a

E' stato arrestato a Fontivegge e portato immediatamente in carcere il 47enne nigeriano, condannato per traffico internazionale e spaccio di droga, ricercato perché deve scontare sette anni e mezzo di reclusione. L'uomo è stato rintracciato e ammanettato dagli agenti della squadra mobile in zona stazione la mattina del 13 ottobre. A quel punto è stato eseguito l'ordine di carcerazione. Il 47enne era uno dei nomi di spicco dell'operazione Black passenger, operazione della direzione distrettuale antimafia di Perugia che ha smantellato un'organizzazione di trafficanti che importava e spacciava al dettaglio chili di cocaina ed eroina. Il gip di Perugia ha emesso 31 ordinanze di custodia cautelare. Nel 2019 sono state emesse sentenze di condanna dal tribunale di Perugia per un totale di 314 anni di carcere. Tra i condannati anche il 47 arrestato martedì a Fontivegge.

