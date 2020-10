Covid Umbria, l'esperta: un super lavoro di tracciamento per ogni contagio accertato

La dottoressa Elena Sciurpa spiega perché diventa fondamentale limitare il più possibile i contatti

“Limitare il più possibile il numero delle persone che ogni giorno vediamo può diventare determinante per la gestione dei mesi che ci aspettano e vi spiego perché”: a parlare è la dottoressa Elena Sciurpa, in servizio dallo scorso mese di aprile all'Usca (Unità di continuità assistenziale) del Trasimeno che sull'argomento ha scritto anche un lungo post sul suo profilo facebook. “Trovare una persona positiva - spiega - significa dare vita a quello che viene definito contact tracing, vale a dire chiedere alla persona contagiata i contatti avuti nelle 48 ore precedenti ai sintomi e da qui iniziare a stilare una lista di almeno 50 persone tra familiari, colleghi di lavoro e amici che diventano 70 quando il caso riguarda un giovanissimo che va a scuola e fa sport. Tutte persone che vanno contattate, informate, poste in isolamento, va programmato il tampone, va fatto il tampone, il tampone deve essere analizzato. E se si trova tra questi un nuovo positivo si ricomincia”. Nel distretto del Trasimeno sono stati notificati una media di 15 casi al giorno. “Vuol dire che tutto quello che ho spiegato va moltiplicato per quindici volte - chiarisce - E' chiaro che, nonostante le risorse messe in campo, il sistema si congestiona. I medici, gli infermieri, le disponibilità dei tamponi, la capacità del laboratorio di analizzarli non sono, purtroppo, infinite. E questo - aggiunge la dottoressa Sciurpa - comporta ritardi che a volte non consentono la tempestività nella presa in carico dei pazienti che invece servirebbe. Per questo limitare i contatti, senza ovviamente rinunciare a una vita sociale, diventa determinante”.

