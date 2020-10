Terni, provoca incidente e si allontana: pirata della strada rintracciato in Francia

L'automobilista era un 89enne denunciato dalla polizia locale per omissione di soccorso

Un’incidente stradale accaduto all'inizio di settembre fra via Bramante e via del Sersimone, a Terni, un’automobilista che si allontana dopo averlo causato e scattano le ricerche. L’indagine si è così e sviluppata fra l'Italia e la Francia dagli agenti della polizia locale di Terni, ufficio incidenti e nucleo radiomobile. Ed ha portato alla denuncia di un 89enne francese per fuga ed omissione di soccorso.

L'incidente era stato un impatto fra un'autovettura ed un motociclo, con il conducente di quest'ultimo che era finito in ospedale con 15 giorni di prognosi. Dell'auto, però, nessuna traccia visto che si era subito allontanata dal luogo del sinistro. Attraverso l'analisi di alcune immagini registrate dal sistema video di un autobus di linea, la conoscenza del territorio e dei sociali network, gli agenti del comando di corso del Popolo sono riusciti a risalire dapprima alla targa del veicolo - una Fiat Panda - e quindi un familiare del conducente, residente nella frazione di Cesi. Un passaggio-chiave per individuare con precisione il 'fuggiasco' che, una volta rintracciato, è stato deferito all'autorità giudiziaria.

