Umbria, sit-in davanti alle prefetture per chiedere di rendere stabile e sicuro il lavoro nelle scuole

La manifestazione organizzata da tutti i sindacati di categoria: basta con il precariato

14 ottobre 2020 a

Sit-in davanti alle prefetture di Perugia e Terni da parte dei sindacati della scuola. Cgil, Cisl, Uil, Snals Confsal e Gialda Umbria hanno lanciato un messaggio: “Rendiamo stabile il lavoro e sicure le scuole”.

Un flash-mob per elaborare un piano di stabilizzazione attraverso procedure concorsuali straordinarie. Le modalità che indicano i sindacati della scuola sono chiare: “Dobbiamo stabilizzare tramite prova orale e valutazione di titoli i docenti con tre anni di servizio”.

Sul sostegno i sindacati invocano la continuità. E invece per tutti, e in particolare per i docenti con tre anni di servizio, i sindacati chiedono di avviare i percorsi abilitanti.

