Fisco, stop alla moratoria. In Umbria arrivano 170 mila cartelle dall'Agenzia di riscossione

Sono 170 mila le cartelle esattoriali che dal 16 ottobre l’Agenzia di riscossione sarà obbligata a recapitare nelle case di cittadini e imprese dell’Umbria a debito con l’Erario, con gli enti di previdenza e con gli enti locali. Dal 16 ottobre riparte infatti la riscossione coatta nei confronti dei contribuenti morosi con la notifica degli atti.

Si tratta dell’invio delle iscrizioni a Ruolo comprese nel periodo dall’8 marzo al 15 ottobre, che, vanno ad aggiungersi ad altri avvisi pregressi: a livello nazionale si parla in totale di 18 milioni di contribuenti coinvolti, di cui 15 milioni di famiglie, per un importo complessivo di 1.000 miliardi. Nel decreto Agosto non ha infatti trovato posto l’ulteriore differimento della moratoria della riscossione.

Per quanto riguarda l’Umbria la maggior parte delle cartelle, 124.500 riguarda importi sotto i 1.000 euro. Il 73% riguarda infatti somme non superiori a questa cifra. A seguire quelle tra i 1.000 e i 5 mila euro che si attestano sulle 28 mila cartelle, pari al 16% e infine quelle superiori ai 5 mila euro che sarebbero 17.500 (10%). Da venerdì si riparte dunque con la notifica degli atti di riscossione, i pignoramenti di stipendi e pensioni, i fermi amministrativi e le iscrizione di ipoteca. I contribuenti avranno tempo fino al 30 novembre per mettersi in regola con il fisco.

Ma il calendario delle scadenze per gli umbri, così come per tutti gli italiani, è segnato da un altro appuntamento importante che cade ugualmente il prossimo 30 novembre.

In questa data verranno riattivate le rate mensili sospese con le Entrate. In pratica si tratta di sette-otto pagamenti non effettuati dal marzo scorso ad oggi.

L’altra scadenza importante è quella del 10 dicembre che riguarda la rottamazione ter e il saldo e stralcio: i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019 devono procedere con l’integrale versamento di quelle in scadenza nell’anno in corso proprio entro il 10. Se non dovessero farlo decadrebbero tutti i benefici fiscali previsti dalla rottamazione e verrebbero riattivate le sanzioni e le penalità previste per il mancato pagamento di imposte e tasse pregresse. Da segnalare infine l’ultima possibilità per coloro che non hanno ancora presentato la certificazione unica che doveva essere consegnata entro il 30 aprile. Per quelle riguardanti i redditi esenti e non dichiarabili tramite precompilata il termine rimane il 31 ottobre

