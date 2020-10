Emergenza Covid in Umbria, arruolate le ex guardie mediche. Più contagi tra autisti e dottori

15 ottobre 2020 a

Non solo i medici delle unità speciali anti contagio, ma anche i medici di base di continuità assistenziale (ex guardie mediche) dovranno avviare l’indagine epidemiologica e visitare i pazienti Covid. Questo per evitare si sovraccaricare il 118 e i pronto soccorso nei week end. E’ quanto comunicato dal commissario anti Covid Antonio Onnis ai vertici di aziende ospedaliere e sanitarie, con una circolare del 13 ottobre. “In considerazione delle mutate condizioni epidemiologiche”, è scritto nel documento, “e delle numerose richieste di assistenza domiciliare da parte dei pazienti sia con sospetta patologia da Coronavirus che con patologia, si rende opportuno che tali pazienti vengano sottoposti a intervista telefonica e a valutazione medica clinica - se del caso - dal medico che viene allertato dal paziente”. Nei feriali diurni ci pensano le Usca, il sabato e la domenica le ex guardie mediche: “A seguito di richiesta da parte del paziente” la valutazione dei sospetti o accertati casi Covid, “deve essere effettuata dal medico di continuità assistenziale direttamente chiamato dal paziente”. Onnis conclude che “alle aziende sono garanti della fornitura dei dpi in caso di necessità”. Proprio su questo chiedono garanzie i medici di continuità assistenziale, che lamentano la mancanza di presìdi, da guanti a tute protettive e l’impossibilità di indossarli da soli quando sono di turno senza colleghi.

Intanto si moltiplicano i contagi fra i sanitari: a Perugia nuovo caso al laboratorio di analisi. E’ isolato e non desta preoccupazione. Si somma ai cinque (due pazienti e tre operatori) riscontrati in nefrologia e al contagiato in radiologia. Tre i medici a Terni. Più almeno tre medici di base. Continuano le chiusure delle scuole: ieri è toccato all’Ipsia di Bastardo (Giano dell’Umbria) con cinque contagi. Altre classi in quarantena a Perugia. Cinque i positivi segnalati tra gli autisti di Busitalia. I sindacati hanno anche posto il problema dei diversi protocolli adottati dalle Usl in casi simili se non sovrapponibili.

