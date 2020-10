Covid, in Umbria gli attualmente positivi sono 1.628. Ecco la situazione comune per comune (14 ottobre)

14 ottobre 2020 a

Al 14 ottobre 2020 sono 1.628 gli attualmente positivi nella regione Umbria. I nuovi casi sono stati 141, mentre cinque i pazienti dichiarati guariti. Di seguito la situazione dei positivi nel territorio regionale comune per comune. Perugia 439 (+27), Terni 196 (+26), Fuori Regione 136 (+11), Bastia Umbra 77, Assisi 65 (+3), Foligno 64 (+5), Corciano 61 (+2), Magione 55 (+3), Passignano sul Trasimeno 49 (+2), Spoleto 44 (+4), Gubbio 42 (+12), Narni 37 (+1), San Gemini 34 (+4), Marsciano 31 (+11), Tuoro sul Trasimeno 27, Città di Castello 24 (+1), Panicale 18, Umbertide 17 (+3), Gualdo Tadino 17, Deruta 14 (+1), Gualdo Cattaneo 12 (+2), Valfabbrica 12, San Giustino 11 (+1), Orvieto 9 (+1), Todi 9 (+1), Citerna 9, Fossato di Vico 8, Bettona 7, Preci 6 (+3), Castiglione del Lago 6 (+1), Sellano 6, Spello 6, Arrone 5 (+1), Collazzone 5, Sigillo 5, Trevi 5, Massa Martana 4 (+2), Giano dell’Umbria 4 (+1), Amelia 4, Stroncone 4, Cannara 3 (+1), Montecchio 3 (+1), Piegaro 3 (+1), Bevagna 3, Castel Viscardo 3, Polino 3, Sant’Anatolia di Narco 2 (+1), Montecastrilli 2, Montefalco 2, Montefranco 2, Nocera Umbra 2, Città della Pieve 2 (-1), San Venanzo 2 (-1), Norcia 1 (+1), Acquasparta 1, Alviano 1, Attigliano 1, Castel Ritaldi 1, Cerreto di Spoleto 1, Ferentillo 1, Guardea 1, Lugnano in Teverina 1, Monte Castello di Vibio 1, Penna in Teverina 1, Torgiano 1.

