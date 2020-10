Fedeli in fila sulla tomba del beato Carlo Acutis

La tomba resterà aperta fino al 19 ottobre

Continuano gli eventi ad Assisi per celebrare il beato Carlo Acutis: fino al 19 ottobre, due giorni in più rispetto alla chiusura preventivata per il 17, le visite alla sua tomba a Santa Maria Maggiore. Venerdì 16 ottobre nel salone Papale di San Francesco è in programma un convegno dal titolo: “Carlo Acutis e la digital economy”, al quale partecipano padre Paolo Benanti, docente presso la Pontificia Università Gregoriana, Luca Tomassini, fondatore di Vetrya e Giovanna Melandri, presidente della Human Foundation e Social Impact Agenda per l’Italia e presidente della Fondazione Maxxi. Domenica alle 10,30 con la santa messa presieduta dal vescovo Sorrentino con la partecipazione di tutte le rappresentanze diocesane.

