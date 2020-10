In Umbria ancora 141 positivi. Un altro morto. Aumentano anche i ricoveri

14 ottobre 2020 a

Covid in Umbria, sono 141 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore secondo il bollettino di Regione e Protezione civile del 14 ottobre. Salgono a 83 (erano 79) i ricoverati negli ospedali della regione di cui 12 nelle terapie intensive, uno in più rispetto al giorno precedente. Quasi 3.500 i tamponi effettuati in 24 ore. I decessi diventano 91, martedì pomeriggio infatti è morto un uomo di 79 anni che era ricoverato a Perugia. L'Umbria maglia nera in Italia per tasso di incremento dei contagi secondo il monitoraggio della Fondazione Gimbe. Giovedì mattina alle ore 12, nella sede della Regione Umbria del Broletto, (Sala Riunioni, sesto piano), si terrà una conferenza stampa di aggiornamento settimanale sullo scenario legato all’emergenza sanitaria.

