Amelia, ragazzo di 29 anni precipita in un dirupo: salvato dai vigili del fuoco

Sul posto i carabinieri della compagnia amerina, che stanno indagando sulla dinamica della caduta. L'ipotesi è che sia stato un gesto volontario, forse per motivi sentimentali

E' precipitato in un dirupo e, secondo i primi accertamenti, si tratterebbe di un gesto volontario, che non ha avuto conseguenze ancor più gravi grazie al tempestivo intervento dei soccorsi.

I vigili del fuoco di Amelia sono infatti intervenuti, nel pomeriggio di mercoledì 14 ottobre 2020, per soccorrere e recuperare con tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali) un ragazzo di 29 anni, originario della zona, che era precipitato in un dirupo nei pressi della Scoglio dell'Aquilone, appena fuori Amelia, in provincia di Terni.

Il giovane sulle prime sembrava addirittura in pericolo di vita, ma poi una più attenta verifica delle sue condizioni hanno disposto il trasporto in ambulanza all'ospedale di Terni in codice giallo. Condizioni serie, quindi, ma non gravissime. E' stato imbracato su una barella e riportato in superficie.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Amelia che hanno avviato le indagini per capire la dinamica della caduta. Dai primi accertamenti, come detto, si ipotizza il gesto volontario, forse per motivi sentimentali.

