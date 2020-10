Droga, arrestato pusher a Spoleto: aveva 40 dosi di cocaina

14 ottobre 2020 a

Un 25enne albanese è stato arrestato a Spoleto . L'uomo, durante un controllo della polizia, è stato trovato in possesso di 40 dosi di cocaina e centinaia di euro ritenuti frutto dello spaccio . Gli agenti hanno notato un traffico sospetto in uno dei quartieri più popolosi della città e, a seguito di accertamenti, hanno osservato che il 25enne, nella sua auto, ha passato un involucro avvolto nel cellophane a un giovane noto come assuntore di sostanze stupefacenti. Dopo aver tentato una breve fuga fuori città, l'uomo è stato raggiunto dai poliziotti e perquisito. La droga ei contanti sono stati sequestrati, mentre il 25enne è stato portato al carcere Maiano.

