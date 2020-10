Umbria, lascia il bimbo di 2 anni da solo per andare a fare la spesa: papà denunciato dalla polizia

Il pianto del piccolo, che girovagava scalzo sulle scale di un palazzo, ha attirato l'attenzione dei residenti nel condominio

Ha lasciato il bimbo di due anni da solo per andare a fare la spesa. L'uomo, un senegalese di 42 anni, è stato denunciato dalla polizia per il reato di abbandono di minore. L'episodio si è verificato nei giorni scorsi a Perugia, in un condominio nella zona della stazione di Fontivegge. A dare l'allarme alla centrale operativa della questura è stata una residente nel palazzo preoccupata dal fatto che il piccolo, piangendo a dirotto, girovagava scalzo sulle scale. La donna aveva cercato inutilmente di tranquillizzare il bimbo senza riuscire a capire chi fossero i suoi genitori e come mai si trovasse lì da solo. Mentre gli agenti tentavano di calmare il piccolo, si era presentato il cittadino senegalese che si era qualificato come il papà del bimbo e aveva giustificato la sua assenza dicendo che era dovuto andare a fare la spesa. La mamma, a suo dire, era invece fuori città. L'uomo, con svariati precedenti penali, è stato denunciato.

