Maxi processo Gesenu, al Capitini ultima fase udienza preliminare: 23 imputati e 32 parti civili

Requisitoria del procuratore Raffaele Cantone nel procedimento su traffico e gestione illecita dei rifiuti

Alessandro Antonini 14 ottobre 2020 a

Raffaele Cantone prende le redini del maxi processo Gesenu. Il procuratore capo della Repubblica si è presentato in aula, all'auditorium Capitini di Perugia, per effettuare in prima persona la requisitoria nell'ultima fase dell'udienza preliminare. Si tratta di 23 imputati e 32 parti civili: davanti ai giudici dirigenti e aziende di gestione partecipate da enti pubblici, accusati a vario titolo traffico e gestione illecita di rifiuti, frode, truffa. Per dieci di questi è contestato anche il reato associativo. Per l'accusa sarebbe stato messo in piedi un sistema truffaldino sulla differenziata (che veniva poi rimessa insieme in discarica) nelle fasi di raccolta e smaltimento dei rifiuti commissionata da 25 Comuni umbri, con conseguente aumento indebito delle tariffe.

