Umbria, sorpresi senza mascherina: multati tre giovani. Pagheranno 400 euro ciascuno

Nel corso dei controlli sanzioni anche per un bar

14 ottobre 2020 a

a

a

Da diverso tempo sull’intero territorio di Assisi vengono effettuati controlli notturni ad opera della polizia locale al fine di verificare se da parte dei cittadini e degli esercenti di pubblici esercizi ci sia o meno il rispetto della normativa Covid 19. In questi ultimi tempi l’amministrazione ha dato disposizione di intensificare i controlli fino alle 2 di notte nelle vicinanze dei locali dove soprattutto i giovani si radunano magari senza rispettare i dispositivi di sicurezza come l’utilizzo della mascherina. Una pattuglia ha sorpreso tre giovani all'aperto vicino a un locale che non indossavano la mascherina. Ogni giovane dovrà pagare 400 euro. Sempre nell’ambito dei controlli notturni, è stato sanzionato il titolare di un bar per una serie di irregolarità dovute alla non osservanza dei protocolli sanitari in merito agli obblighi da adottare nei locali aperti al pubblico per contenere la diffusione del coronavirus.

