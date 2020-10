Morta a 18 anni per droga, il caso di Amelia a Storie Italiane: "L'eroina era il suo regalo di compleanno" | VIDEO

14 ottobre 2020 a

Le telecamere di Storie italiane, il programma di Rai1 condotto da Eleonora Daniele, sono andate ad Amelia, in Umbria, per raccontare la storia di Maria Chiara Previtali, la ragazza morta nel giorno del suo diciottesimo compleanno dopo aver assunto una dose di eroina. Dose datale dal fidanzato come regalo di compleanno.

Un storia raccapricciante, con il fidanzato ora accusato di omicidio preterintenzionale. Le telecamere di Rai1 sono andate a visitare la casa della ragazza, per la quale mercoledì 14 ottobre sarà organizzata una veglia dai suoi amici. Tutta la città di Amelia è scossa da questo terribile fatto, ora si attende che sia fatta giustizia.

