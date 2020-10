Shinto apre sabato, un fusion restaurant all'ex Caffè di Perugia

14 ottobre 2020 a

Shinto sarà aperto al pubblico da sabato. Livia Germini e Miriam Castaldo, le due imprenditrici che sono dietro l’arrivo del fusion restaurant di ispirazione giapponese a Perugia, non nascondono l’entusiasmo per un evento che stanno preparando da mesi. “Mesi intensi ma senza particolari intoppi - raccontano - nel corso dei quali sono stati completamente rivoluzionati gli spazi dell’ex Caffè di Perugia e si è stretto un legame importante con il territorio”. Dietro tutto il lavoro di ristrutturazione dei locali di via Mazzini c’è l’architetto Francesca Faraone, giudicata tra i migliori del 2019 dalla rivista AD, mentre per gli interni ci si è avvalsi delle competenze dei migliori artigiani umbri e napoletani che hanno utilizzato materie prime di pregio per offrire pezzi unici nel loro genere. Shinto non teme nemmeno l’effetto Covid. Forte dell’esperienza del brand a Roma e Napoli, Shinto Perugia è stato già pensato nel rispetto di tutti i protocolli di sicurezza. “A Napoli, dove le restrizioni del governatore De Luca sono sempre state molto severe, non abbiamo riscontrato difficoltà di alcun genere”, evidenzia Miriam Castaldo. Per Livia Germini, Shinto è assolutamente pronto a far ritornare il centro storico di Perugia un punto di aggregazione e di riferimento ma anche ad offrire una formula al momento, in Umbria, sconosciuta. Shinto, di fatto, non sarà un cocktail bar, non sarà un ristorante, né un locale serale: sarà tutto questo e molto di più. “Da sabato saremo aperti alle 8 di mattina - spiegano Miriam e Livia - per poi andare avanti fino alla mezzanotte, con un’offerta diversificata nei diversi momenti della giornata. Dalla colazione, con la famosa pasticceria napoletana Giovanni Scaturchio, al pranzo, dall’aperitivo alla cena”. Ogni piatto sarà una esaltazione del palato, un mix incredibilmente originale tra sapori della cucina giapponese ed eccellenze della gastronomia umbra. Carlo Battistelli, manager in Amazon a Madrid ma umbro doc come Livia Germini, è colui che ha avuto per primo l’idea di portare il brand Shinto a Perugia vedendo nell’operazione anche un’occasione di crescita per il territorio. “Le partnership che abbiamo chiuso con le eccellenze locali spaziano da prelibatezze culinarie come Urbani Tartufi, gioielli dell’automotive come De Poi Maserati fino ad arrivare all’arte di MaMo Art e sono volte a posizionarci come player di massima rilevanza nel contesto locale e nazionale dando lustro e visibilità ai prodotti e partner che più rappresentano la nostra magnifica regione - spiega Battistelli - Vogliamo mettere a sistema tutte le eccellenze di questo grandissimo territorio. Sono tante ed è nostro dovere, di concerto con le istituzioni locali, fare il possibile per farle conoscere nel resto d’Italia e del mondo”. Il tutto senza dimenticare le vere eccellenze nipponiche come le pregiate carni che saranno presento in carta: dal Kobe a tagli di primo livello. Così come menzione speciale merita il celebre Black Code, il ricercato merluzzo Nero dell’Alaska. </CS>



