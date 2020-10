Occhio alla truffa, girano falsi tecnici

14 ottobre 2020 a

Truffatori all'opera nel territorio di Gualdo Cattaneo e il sindaco lancia l'allarme per allertare i suoi cittadini. “I carabinieri di Gualdo Cattaneo mi hanno informato che si aggira un furgone bianco con scritto "Umbra Acque" che sta facendo il porta a porta con la scusa di infiltrazioni di mercurio nell’acquedotto – afferma il sindaco Enrico Valentini – voglio ricordare a tutti i cittadini che il gestore idrico per il comune di Gualdo Cattaneo è la Valle umbra servizi, la Vus e non Umbra Acque. Quindi si tratta di una palese truffa. A bordo di questo furgone ci sono due individui che provano ad introdursi nelle case. La raccomandazione è di non fare entrare in casa questi personaggi. Invito, quindi, la cittadinanza a segnalare questo furgone e i soggetti sospetti al centralino del 112 o alla locale stazione dei carabinieri”.

