Umbria, al teatro Torti le riprese di "O anche no"

14 ottobre 2020 a

La Rai da mercoledì 14 ottobre al teatro Torti di Bevagna per registare alcune puntate del programma “O anche no”. “Da oggi Rai 2 registrerà 5-6 puntate del programma sull'inclusione “O anche no” – annuncia il sindaco Annarita Falsacappa - Paola Severini Melograni è alla guida della trasmissione ricca di interviste, musica, ironia per promuovere l'inclusione e allontanare ogni pregiudizio e discriminazione”. Alla trasmissione parteciperà anche il folignate Andrea Paris. Il programma, che si potrà seguire tutte le domeniche alle 9.30 e in replica il venerdì alle 23 fino a maggio, ha vinto il premio miglior programma sociale dell'anno.

