Incidente sulla E45 a Perugia, auto si ribalta: i vigili del fuoco mettono in salvo il conducente ferito

Incidente sulla E45, con un'auto che si è ribaltata. Traffico bloccato e il conducente ferito, per fortuna senza gravi conseguenze. Una squadra della caserma centrale dei vigili del fuoco di Perugia è intervenuta per un incidente stradale accaduto lungo superstrada direzione Cesena, nei pressi del Park Hotel, a Ponte San Giovanni. Una sola la vettura, con un ferito lieve: l'uomo alla guida avrebbe perso il controllo del mezzo,ribaltandosi. Sul posto stradale e 118 per i soccorsi del caso e per la ricostruzione della dinamica dell'incidente. Gli agenti della stradale hanno regolato il traffico. Non sono mancate code lungo la quattro corsie per chi proveniva da Roma.

