Covid: caos tamponi a Perugia, la postazione drive-in si sposta a Santa Lucia

Caos tamponi a Perugia, la postazione drive si sposta da piazzale Europa a Santa Lucia, presso il parcheggio di Umbria Acque. Il trasferimento sarà operativo da mercoledì 14 ottobre, con orario 8-16 dal lunedì al venerdì e 8-13 il sabato: l'accesso è consentito esclusivamente agli assistiti convocati dalla Usl Umbria 1 che devono presentarsi muniti di tessera sanitaria. Un trasloco già definito a fine settembre ma ora diventato inevitabile a causa dei problemi di viabilità generati dall'elevato flusso di auto che stazionavano in fila lungo via dei Filosofi, in attesa dei test.

Praticamente terminati i lavori di allestimento della segnaletica e dei due gazebo a disposizione degli operatori sanitari per l'accettazione dei tamponi.

