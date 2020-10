Covid Umbria: 136 nuovi contagi, nove ricoveri in più nelle ultime 24 ore. Effettuati oltre tremila tamponi

13 ottobre 2020 a

Il virus avanza ancora. Sono 136 i nuovi positivi in Umbria secondo il bollettino di Regione e Protezione civile aggiornato al 13 ottobre a fonte di 3.035 tamponi eseguiti. Aumenta anche il numero dei ricoveri che diventano 70, nove in più rispetto al giorno precedente. I reparti di malattie infettive di Perugia e Terni sono ormai alla saturazione. Diventano undici, invece, i pazienti ricoverati nelle terapie intensive, due in più nell'ultimo giorno. Anche su questo fronte, la Regione sta lavorando per portare a 127 gli attuali 69 posti disponibili.

Sono 3.785 le persone in isolamento. Nelle ultime 24 ore, per fortuna, non si sono registrati nuovi decessi.

