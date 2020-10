Terni, camionista alla guida completamente ubriaco provoca un incidente sulla E45

In un'area di servizio nella zona di Acquasparta si è preso di petto un muretto perimetrale. Aveva un tasso alcolemico di 4,03 g/l. Denunciato dai carabinieri

Si era messo alla guida completamente ubriaco ed ha provocato un incidente, a seguito del quale è stato denunciato.

La vicenda è avvenuta nel pomeriggio di lunedì 12 ottobre 2020 quando i carabinieri della stazione di Acquasparta, in provincia di Terni, sono intervenuti per i rilievi di una collisione di un autocarro contro un muretto perimetrale avvenuta nell’area di sosta di un ristorante sito sulla E45. Dai primi accertamenti i militari hanno rilevato che il conducente del mezzo, un 50enne bielorusso, appariva in un forte stato di alterazione psicofisica. Per questo lo hanno accompagnato all'ospedale Santa Maria per l’accertamento alcolemico tramite l'esame del sangue.

Dalle analisi è emerso che il bielorusso si era messo alla guida con un tasso alcolemico pari a 4,03 g/l, quindi otto volte il limite consentito di 0,50. Il 50enne è stato ricoverato perché a rischio di coma etilico ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica. I carabinieri gli hanno anche ritirato la patente.

