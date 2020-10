Umbria, camion sprofonda in una voragine: lavori sospesi

13 ottobre 2020 a

Sono iniziati i lavori per la sistemazione del muro di via Angelo Pennoni a Gualdo Tadino, che consentiranno l’allargamento della strada e una nuova viabilità verso la Rocca Flea, la Valsorda e la parte alta della città. Lavori che si sono subito fermati. Infatti, un mezzo pesante del cantiere, pieno di terriccio, è finito in una voragine che si è aperta proprio all’inizio di via Angelo Pennoni. Fortunatamente nessun ferito, anche perché la strada era chiusa per il cantiere, con il camion che è rimasto in bilico all’incrocio con viale don Bosco. La particolarità è che solo qualche mese fa si era aperta una voragine, sempre in via Angelo Pennoni, in un tratto più a monte a qualche decina di metri da dove si è aperta quest'ultima.

