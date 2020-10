San Gemini, dieci i bambini della scuola elementare positivi al Covid, in attesa dei risultati dei nuovi tamponi - Il video

Il sindaco, Luciano Clementella: "Altri cinque contagiati sono giovani, forse contagiati in una festa privata, altri dieci adulti"

13 ottobre 2020 a

a

a

Sono dieci i bambini contagiati che frequentano la scuola elementare Sabin di San Gemini, in provincia di Terni, dato aggiornato alla serata di lunedì 12 ottobre 2020, in attesa quindi dei risultati dei nuovi tamponi, che arriveranno con ogni probabilità nella giornata di martedì 13 ottobre.

A renderlo noto è lo stesso sindaco, Luciano Clementella, attraverso un messaggio inviato via social.

In totale le positività accertate dalla prima serie di tamponi è di 25, ma il numero è destinato a salire in maniera esponenziale. Tra gli altri contagiati anche cinque giovani, con ogni probabilità dopo aver partecipato a una festa privata, gli altri sono tra insegnanti, operatori scolastici e familiari di questi ultimi. Per questi motivi Clementella ha firmato l'ordinanza di chiusura di tutti i plessi scolastici del territorio comunale, quindi materna, primaria e scuole medie. "La situazione verrà valutata giornalmente", ha concluso il sindaco, mettendo tutti in guardia dal fatto che "purtroppo lo sviluppo dei contagi porterà dei numeri in crescendo".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.