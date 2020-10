Orvieto, venticinque guide turistiche alla scoperta delle bellezze della Rupe

il Comune parteciperà alla 57esima edizione del TTG Travel Experience, il marketplace del turismo in Italia che si terrà a Rimini

Orvieto, in provincia di Terni, punta sul turismo per rialzare la testa. Domenica 12 ottobre 2020 si è svolto un educational tour di 25 guide turistiche che operano in Italia e all'estero e che promuoveranno Orvieto nel rispettivo Paese.

Oltre alla cattedrale, le guide sono scese all'interno del pozzo di San Patrizio, nei sotterranei della chiesa di Sant'Andrea e in quelli del pozzo della Cava, apprezzando l'accoglienza riservata loro. Da mercoledì 14 a venerdì 16 ottobre 2020, intanto, il Comune parteciperà alla 57esima edizione del TTG Travel Experience, il marketplace del turismo in Italia che si terrà a Rimini. La presenza di Orvieto nel padiglione della Regione Umbria, riservato a operatori di settore, sarà possibile grazie alla collaborazione e all’ospitalità di Federalberghi Orvieto che, per il secondo anno consecutivo, partecipa alla importante manifestazione fieristica. Nello stand di Federalberghi, oltre a ricevere informazioni sulle strutture aderenti all’associazione, sarà possibile vedere il video della campagna di promozione turistica e il teaser del nuovo servizio di prenotazione e acquisto on line dei monumenti della città.

Per l’occasione l’assessorato al Turismo ha curato una brochure destinata agli operatori che, riprendendo i contenuti e i messaggi della campagna lanciata dopo il lockdown, promuove itinerari esperienziali, eventi e spazi da vivere in città e sul territorio. Durante la visita saranno idealmente consegnate le chiavi della città ai visitatori dello stand e agli operatori turistici che si sono già prenotati. Il gadget, una chiave in legno che riporta lo stemma della città e la silhouette del duomo, è stato realizzato con la stampa 3D dagli studenti del liceo artistico di Orvieto. Insieme a questo un dispositivo Usb con il materiale foto e video sulla città.

