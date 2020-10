Covid in Umbria, il virus torna a colpire medici e sanitari negli ospedali. Tracciamento in tilt

Alessandro Antonini 13 ottobre 2020 a

Il virus torna a colpire ospedali e sanitari. Ieri è stata accertata la positività di un primario di area chirurgica del Santa Maria di Terni. In questi giorni l’apicale non era in corsia. Pazienti e colleghi del reparto risultano tutti negativi al primo tampone.

Altra positività segnalata nell’ospedale di Perugia, nel reparto di radiologia: si tratterebbe di un radiologo che non era in servizio negli ultimi giorni. In entrambi i casi i contagi sarebbero avvenuti fuori dai nosocomi. Un medico di base è risultato positivo a Spoleto. Un congiunto lavora all’agenzia delle entrate di Terni: gli uffici sono stati chiusi. L’ospedale di Terni è ufficialmente entrato ieri in modalità Covid.

Idem Perugia.

Continuano ad andare a rilento le indagini epidemiologiche dei dipartimenti di igiene: l’impennata dei casi nel cuore verde ha fatto accumulare casi su casi ancora da sondare. Il personale, al lavoro senza sosta, non è nel numero sufficiente, al momento. Si sta lavorando per rafforzarlo. C’è anche l’ipotesi che vengano impiegati dipendenti dell’agenzia regionale Umbria digitale. La scorsa settimana, in un solo dipartimento di igiene, quello di Perugia, si erano accumulate oltre 120 indagine epidemiologiche da smaltire. I tempi che intercorrono tra i riscontri di positività del tampone e le telefonate effettuate ai possibili contatti, si stanno allungando. Al momento intercorrono dai tre ai quattro giorni. Nel frattempo la catena del contagio rischia di moltiplicarsi con numerosi soggetti potenzialmente positivi non tracciati - e dunque non tamponati né isolati in caso di positività - per giorni interni.

L’obiettivo è rafforzare gli uffici con ulteriori supporti e ampliare la platea di coloro che possono effettuare i tamponi e avviare i primi percorsi di tracciamento dei positivi.

Tra le ipotesi c’è quella di affidare questo compito anche a pediatri e medici di base. Gli uffici di Palazzo Donini devono vergare una delibera ad hoc.

