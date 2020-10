Covid, a Gubbio i positivi sono 35. Un ricovero a malattie infettive. Tre classi in quarantena

12 ottobre 2020 a

Emergenza Coronavirus. Il bilancio della città di Gubbio al 12 ottobre è di 35 casi positivi. Tutti i contagiati sono in quarantena domiciliare, tranne un paziente per il quale è stato necessario il ricovero nel reparto di malattie infettive. Gli altri sono tutti asintomatici o alle prese con sintomi lievi. Attualmente sono in quarantena anche tre classi. Una della scuola dell'infanzia e due della primaria. Nuovo appello del sindaco Filippo Stirati che raccomanda ai cittadini "il rispetto delle regole di contrasto al Covid, quindi l’utilizzo delle mascherine, il lavaggio delle mani e il distanziamento sociale. Occorre essere particolarmente prudenti anche per quanto riguarda i rischi di contagio famigliare: è emerso infatti, sia a livello nazionale che locale, che la maggior parte dei contagi è riconducibile proprio a dinamiche domestiche”.

