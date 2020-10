A Perugia oltre tre ore di attesa in auto per sottoporsi al tampone: problemi e disagi

12 ottobre 2020 a

A Perugia oltre tre ore di attesa per sottoporsi al tampone anti Covid nel drive through del centro, in piazzale Europa, in cima a via dei Filosofi. Sono i lettori a segnalare i disagi che si sono verificati nella giornata di oggi, 12 ottobre, per sostenere l'esame. Una lunga coda di auto. Purtroppo l'aumento dei casi ha inevitabilmente moltiplicato gli esami da eseguire, visto che il tampone è necessario per chi ha avuto contatti con un soggetto contagiato. C'è chi si è messo in coda poco prima delle 12 ed è riuscito ad effettuare il test soltanto a pochi minuti dalle 16.

