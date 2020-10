Altro record in negativo secondo il bollettino di lunedì 12 ottobre

Covid in Umbria, si aggrava ancora il bilancio: 148 nuovi contagi e due morti in 24 ore secondo il bollettino di Regione e Protezione civile aggiornato a lunedì 12 ottobre. Salgono a 1.375 gli attualmente positivi e a 3.453 le persone in isolamento, Sempre nelle ultime 24 ore sono stati 4.503 i tamponi eseguiti. Salgono a 70 i ricoverati negli ospedali della regione, di cui nove (dato stabile) nelle terapie intensive. Analizzando i numeri, Comune per Comune, tra quelli più rilevanti troviamo 60 attualmente positivi ad Assisi, 73 a Bastia Umbra, 56 a Corciano, 59 a Foligno, 30 a Gubbio, 48 a Magione, 28 a Narni, 18 a Panicale, 34 a Passignano sul Trasimeno, 386 a Perugia, 25 a San Gemini.

