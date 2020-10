Covid Umbria, a Pantalla pronte otto terapie intensive

Il direttore di Medicina interna, Paliani, : al momento solo tre i medicinali utilizzabili contro il virus

Dagli attuali 69 posti di terapia intensiva la Regione è pronta a passare a 127. Anche in Umbria ci si prepara al peggio riattivando i cosiddetti ospedali Covid. Al momento, i reparti di malattie infettive dell'ospedale di Perugia, dove sono ricoverati 25 pazienti e quello di Terni con 23 malati, sono praticamente alla saturazione. E dopo Città di Castello che ha riaperto i reparti Covid, con 11 pazienti, e Foligno con quattro degenti infetti, palazzo Donini sta guardando a Pantalla dove ci sono otto terapie intensive potenzialmente attivabili.

Ed è proprio nell'ospedale della Media Valle del Tevere che opera Ugo Paliani, 49enne, direttore della Medicina Interna da quattro anni, direttore ad interim da marzo a giugno scorsi dell'Unità operativa di Emergenza Covid-19 di Pantalla che, in tempi non sospetti, aveva lanciato l'allarme sull'efficacia di medicinali anti-Coronavirus. “Ci sono tre farmaci che si stanno rivelando efficaci e sicuri”, dice. Paliani è stato il primo medico in Umbria che, il 25 aprile, ha dichiarato pubblicamente che un farmaco anti-Covid che utilizzavano molti suoi colleghi, l'idrossiclorochina, era inefficace e potenzialmente pericoloso. Questa dichiarazione non venne accolta bene da altri medici ma l'Oms un mese dopo ne ha vietato l'utilizzo proprio mentre Paliani aveva pubblicato un articolo in tal senso su “European Journal of internal medicine”. “A fine marzo, al verificarsi di alcuni episodi di aritmia e di alerts (ndr “richiami di attenzione”) abbiamo deciso di concerto con il proessor Baldelli e col nostro team multidisciplinare di sospenderne la somministrazione ad ultra 65enni e/o con comorbidità multiple soprattutto cardiovascolari. Scelta saggia allora – continua Paliani, che aggiunge che da fine aprile ad oggi 6 studi randomizzati su più di 7.000 malati hanno attestato che il farmaco, utilizzato a dosaggi più elevati che nella malaria e malattie autoimmuni, non è utile nel Covid-19 ma può avere invece effetti indesiderati sul ritmo cardiaco (prolungamento del Qt). “Da circa 3 mesi le più prestigiose linee guida al mondo sulla terapia Covid-19, le statunitensi Nih, ne hanno sconsigliato (“raccomandazione contro”) l'utilizzo sia per ospedalizzati che non”, rimarca il medico che spiega quali sono allora i farmaci che si possono utilizzare oggi. “Rispetto a 7 mesi fa vi sono oggi 3 farmaci dimostratisi realmente efficaci e sicuri: un cortisonico, un antivirale ed un'eparina. Il desametasone in un grande studio inglese ha ridotto di circa il 30% la mortalità nei pazienti più gravi cioè quelli richiedenti ossigenoterapia (mortalità ridotta di un quinto) ed in ventilazione meccanica (mortalità ridotta di un terzo). Il remdesivir ha dimostrato di ridurre significativamente i tempi di guarigione se somministrato per 5 giorni nei pazienti con polmonite in ossigenoterapia ma non in coloro che erano in ventilazione meccanica. L'enoxaparina, noto anticoagulante, in uno studio retrospettivo a dosaggio profilattico ha ridotto la mortalità di circa il 20% nei pazienti più gravi e con d-dimero aumentato di 6 volte (indice di coagulopatia) – spiega Paliani, che fa anche il punto sui farmaci che invece hanno “deluso”. “Gli antivirali lopinavir/ritonavir ed a sorpresa farmaci per ridurre l'eccessiva infiammazione come tocilizumab seppur il giudizio finale per essi resta sospeso” aggiunge il medico. “Il plasma iperimmune dei convalescenti - conclude - rappresenta un'opzione percorribile così come gli anticorpi monoclonali”.

