Sosta selvaggia a Perugia, sessanta multe in una notte

Sessanta multe in una notte, a Perugia, per sosta selvaggia. Le sanzioni sono state elevate dagli agenti della polizia locale che a partire dalle 20 di sabato sono stati impegnati in una serie di controlli nel centro storico cittadino, da viale Indipendenza a piazza Italia, da via Baglioni all’intersezione con via Marzia dove si sono ritenute necessarie anche due rimozioni per intralcio. E ancora, auto in sosta selvaggia sono state sorprese (e multate) in piazza Danti, Porta Sole, via Appia, via Pinturicchio e piazza Fortebraccio. Nella notte di controlli voluta dal questore di Perugia, Antonio Sbordone, gli agenti della polizia locale coordinati dalla dottoressa Nicoletta Caponi sono scesi in campo con due pattuglie in divisa e una terza, di polizia commerciale e amministrativa, in borghese. A queste si devono aggiungere le solite pattuglie chiamate al rilevamento degli incidenti stradali.

