Covid, in Umbria più di mille studenti restano a casa. A Tuoro chiuse tutte le scuole

12 ottobre 2020 a

a

a

In Umbria salgono ormai a più di mille gli studenti a casa. A Tuoro sul Trasimeno il sindaco, Maria Elena Minciaroni, ha deciso di chiudere le scuole di ogni ordine e grado per tre giorni, da lunedì sino a mercoledì 14 ottobre. “Dopodiché - spiega Minciaroni - deciderò se prorogare o stoppare l’ordinanza. In questo momento, con genitori e ragazzi che sono in attesa dell’esito del tampone e l’escalation di contagi in tre paesi del Trasimeno strettamente legati tra loro, non mi sembrava opportuno lasciare aperte le scuole”. Più di 250 i bambini e i ragazzi che sono coinvolti dal provvedimento. Il sindaco di Passignano, Sandro Pasquali, ha deciso di chiudere per l’intera settimana, in via precauzionale, tutte le classi della scuola primaria dell’Istituto comprensivo “Birago” . “Ci sono protocolli che garantiscono percorsi separati tra gli alunni della primaria e della secondaria di primo grado - evidenzia - pertanto le cassi di queste ultime saranno aperte, così come rimarrà aperta la scuola d’infanzia. Il servizio dei bus scolastici per la scuola media e gli asili sarà garantito”. Riapre, invece, l’asilo comunale di Tavernelle. Il sindaco di Panicale, Giulio Cherubini, spiega che da lunedì 12 riprendono le attività per i bambini della sezione B e per quelli della sezione A che sono stati assenti nei giorni in cui sarebbe avvenuto il contagio. Il sindaco tiene a ringraziare il dirigente scolastico, Simone Casucci, per il grande lavoro condotto. Nella giornata di lunedì 12 resterà chiusa per sanificazione dei locali anche la scuola secondaria di San Gemini mentre primaria ed infanzia saranno aperte con mensa attiva. Il sindaco, Luciano Clementella, ha deciso anche di sospendere il servizio navetta sino a sabato 17. Francesco De Rebotti, primo cittadino di Narni, ha comunicato che sono state attivate le supplenze in sostituzione degli insegnanti in isolamento mentre la media Umberto I seguirà i normali orari di attività scolastica. Una classe resterà in quarantena.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.