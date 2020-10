Umbria, lezioni di yoga per salvare le opere d'arte

12 ottobre 2020 a

Lo yoga come veicolo per finanziare il recupero delle opere d’arte. Succede a Vallo di Nera, dove una signora inglese di nome Jacqui McAleer, ha destinato i proventi delle lezioni di yoga tenute per le signore del paese, e non solo, al recupero delle opere d’arte sacra conservate nelle chiese del comune della Valnerina. Jacqui McAleer trascorre a Vallo di Nera molti mesi dell’anno. Ma durante l’ultima estate ha fatto di più: ha avviato nel borgo un partecipatissimo corso di yoga. La sua passione per la millenaria disciplina ha contagiato tutti e così, due volte a alla settimana e per tre mesi, sotto la sua guida dell’attenta maestra e rispettando le norme sull’emergenza sanitaria, le partecipanti hanno ritrovato il benessere psico-fisico. Tra un esercizio e l’altro, però, tutte hanno anche contribuito a valorizzare il patrimonio artistico di cui Vallo di Nera è particolarmente ricco. Alla fine è stata ricevuta e ringraziata dal sindaco Agnese Benedetti.

