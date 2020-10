Il Papa chiede un applauso all'Angelus per il beato Carlo Acutis

11 ottobre 2020 a

a

a

"Ieri (sabato 10 ottobre ndr) ad Assisi è stato beatificato Carlo Acutis, ragazzo 15enne innamorato dell’eucarestia. Egli non si è adagiato in un comodo immobilismo, ma ha colto i bisogni del suo tempo perché nei più deboli vedeva il volto di Cristo. La sua testimonianza indica ai giovani che la vera felicità si trova mettendo Dio al primo posto e servendolo nei fratelli , specialmente gli ultimi", con queste parole Papa Francesco durante l’Angelus di domenica 11 ottobre ha chiesto, in piazza San Pietro un applauso per il giovane. Applauso che puntualmente è arrivato ed è stato molto sentito.

