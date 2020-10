Niente tassa sui rifiuti per 200 famiglie

La raccolta differenziata e nuove migliorie premiano i cittadini

11 ottobre 2020 a

a

a

Niente Tari per 200 famiglie di Todi. Come dice non senza soddisfazione l’assessore Elena Baglioni, “siamo riusciti nella straordinaria impresa di ridurre le tariffe del 2020 della tassa sui rifiuti rispetto al 2019”. Impresa resa possibile “dall’estensione del sistema porta a porta nel centro storico, dalla sostituzione di tutti i cassonetti di antica generazione con quelli nuovi in acciaio corten, all’implementazione della tariffa puntuale (unico Comune in Umbria al di sopra dei 15 mila abitanti) e dall’installazione tutto ciò va aggiunto la “rimodulazione del pagamento per le strutture ricettive, che adesso pagano in base al loro modo di utilizzare il servizio e non in base alla loro dimensione come accadeva in precedenza”. In concreto niente Tari per circa 200 famiglie tuderti, quelle che rientrano in queste casistiche: Isee di 8.265 euro con uno o due componenti; Isee di 12 mila euro con tre componenti; Isee di 15 mila euro con quattro componenti e Isee di 20 mila euro con cinque componenti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.