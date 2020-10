Covid, in Umbria ancora positivi record: + 135 in 24 ore. Salgono a nove i ricoverati in terapia intensiva

I dati di Regione e Protezione civile aggiornati a domenica 11 ottobre

Ancora contagi record in Umbria: 135 in più nelle ultime 24 ore secondo il bollettino di Regione e Protezione civile aggiornato a domenica 11 ottobre. Sale anche il numero dei ricoveri: tre in più rispetto al giorno precedente, diventano quindi 67, di cui nove in terapia intensiva (erano otto). Non si registrano, per fortuna, nuovi decessi. Secondo il report del ministero della Salute (settimana 28 settembre - 4 ottobre) l'indice Rt è a 1.13, sopra la media nazionale e "con un intervallo di credibilità che comprende uno". Soprattutto, ad aumentare sono i focolai attivi e i nuovi casi fuori di catene di trasmissione note: 80 contro i 43 della settimana precedente.

