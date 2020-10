Terni, portati via i mosaici della fontana di piazza Tacito. Inaugurazione nel 2021

11 ottobre 2020 a

A Terni la fontana di piazza Tacito saluta definitivamente i mosaici con cui è nata. Ne ha dato notizia, sabato 10 ottobre, l'assessore comunale ai Lavori Pubblici, Benedetta Salvati. I tecnici hanno infatti rimosso l’intera superficie musiva del maestro Corrado Cagli, utilizzando tecniche nuove mai usate prima. I mosaici, ritornati al loro colore originale, sono stati trasportati agli ex studios di Papigno dove vengono alloggiati in supporti metallici pronti per un restauro successivo in vista della loro musealizzazione. Nel frattempo a Roma sono stati realizzati, a cura dell’Rti Tomasi-Borzomati-Pastorello, tutti i nuovi mosaici in attesa di essere ricollocati. Prima però sarà necessario effettuare alcuni lavori che dureranno all’incirca sei, sette mesi di tempo, meteo e Covid permettendo. Entro il 2021 l’inaugurazione del restyling della fontana di piazza Tacito, da sempre simbolo della città dell’acciaio.

