Tu sì que vales, jd The Iceman spacca il ghiaccio: 120 lastre in un minuto. Il segreto: "6 mila calorie al giorno"

Impressionante. Spacca così, in un solo minuto, 120 lastre di ghiaccio.. Succede nella movimentata puntata di Tu sì que vales su Canale 5 di sabato 10 ottobre 2020.

Lui impressiona e tutti, giuria e pubblico, dicono che la sua esibizione vale, per l'audacia e la capacità, ma anche per la simpatia nell'intervista. Jd The Iceman dice di mangiare tre bistecche al giorno (e quattro piattini di riso) e di mandare giù 6 mila calorie al giorno. Per arrivare a risultati così, d'altra parte, servono braccia d'acciaio e Maria De Filippi va a misurarle.

