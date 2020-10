Covid in Umbria, aumentano i contagi fra studenti: due scuole verso la chiusura, salgono a 36 i positivi dopo la festa universitaria

Alessandro Antonini 11 ottobre 2020 a

a

a

Aumento dei contagi nelle scuole umbre di ogni ordine e grado. Alle 33 classi e 848 soggetti in quarantena tra studenti e docenti (secondo il report della Regione di venerdì, vedi grafico), si aggiungono una materna che domani potrebbe essere chiusa per metà e almeno altri sei classi isolate nelle ultime ore. Con un’altra scuola a rischio stop. A Tavernelle di Panicale (che registra altri due contagi) è annunciata la sospensione temporanea di almeno una sezione (su due) della materna, fa sapere il sindaco, Giulio Cherubini. Non è esclusa chiusura di tutta la scuola. Nei giorni scorsi era toccato alle medie: lì ora i tamponi sono tutti negativi. Tre classi alle elementari con dieci alunni contagiati a Passignano del Trasimeno (+5 positivi). Entro la giornata di oggi il primo cittadino Sandro Pasquali potrebbe decidere la chiusura anche di questa scuola, dopo gli accertamenti della Usl. Anche a Magione - conferma il sindaco Giacomo Chiodini - sono tre le classi chiuse: una alle elementari e due alle medie. Pure qui tamponi negativi. Le aree al momento più colpite dal Covid sono il Perugino e la Media Valle. Con Assisi e Bastia, dove si contano altri 20 contagi. Ma il grosso arriva da Perugia: +38 in un giorno. Nove di questi sono altri studenti - spagnoli e non - contagiati dopo la festa Erasmus del 1 ottobre, interrotta dalla polizia municipale che ha anche elevato tre verbali da 100 euro l’uno per rumori molesti. Dai 27 positivi di venerdì i contagiati del cluster sono arrivati a 36. Tamponi ieri per i tre agenti di polizia locale che hanno elevato le sanzioni. Sempre a Perugia positiva maestra elementare e intera classe in quarantena. Anche altre “comunità”, oltre la scuola, sono colpite: al carcere di Capanne dopo i tre detenuti contagiati risultano infetti anche due agenti della penitenziaria. A Perugia immigrati contagiati in una casa di accoglienza. A Terni è risultato positivo anche l’ex ministro del lavoro, Cesare Damiano: è in isolamento in casa, in buone condizioni, ha riferito. Sono 132 i nuovi casi registrati al mattino del 10 ottobre, su 2.173 tamponi processati in 24 ore. Si registra un morto in più, l’88esimo: all'ospedale di Terni è deceduta una donna di 92 anni di Nocera Umbra. La donna era ricoverata dal 2 ottobre in gravi condizioni. Un ricoverato in più: sono 64. Stabili gli otto in terapia intensiva. Gli attualmente positivi toccano quota 1.115. Secondo il report del Ministero della Salute (settimana 28 4 ottobre) l’indice Rt è a 1,13, sopra la media nazionale e “con un intervallo di credibilità che comprende uno”. Soprattutto, “aumentano i focolai attivi e i nuovi casi fuori di catene di trasmissione note: 80 contro i 43 la scorsa settimana”. C’è anche un “aumento nel tasso di occupazione dei posti letto in aree mediche”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.