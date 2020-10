Emergenza Coronavirus in Umbria, gli ospedali tornano in assetto Covid: più posti per malattie infettive a Pantalla

Alessandro Antonini 11 ottobre 2020 a

Gli ospedali umbri pronti tornare in assetto Covid. Compreso quello di Pantalla, opzionabile se i numeri dei ricoveri dovessero peggiorare.

La naturale conseguenza, come ha già preannunciato il commissario Covid, Antonio Onnis, sarebbe l’ennesima sospensione delle prestazioni sanitarie, rimaste bloccate per almeno tre mesi durante la prima ondata pandemica e ora in fase di smaltimento. In questo frangente temporale hanno raggiunto la saturazione i reparti di malattie infettive dell’ospedale di Perugia (24 ricoveri di cui 4 in terapia intensiva) e di Terni (25 ricoveri, 4 in rianimazione).

Già in programma la riapertura di reparti aggiuntivi al quinto piano del nosocomio ternano e al secondo dell’ex Silvestrini. Ma sono stati riaperti i reparti Covid anche a Città di Castello, con 11 pazienti, e a Foligno, con 4 degenti infetti. “Tutti i presìdi sono potenzialmente interessati”, fa sapere la direzione dell’Usl 1, ospedale della Media Valle compreso. In questo caso - informa il sindaco di Todi, Antonino Ruggiano - solo se ci fossero criticità sulle terapie intensive. Almeno è quanto riferito dall’assessorato alla Salute ai primi cittadini dell’area. Secondo i piani della Regione i posti di rianimazioni saranno portati a 127, con un incremento di 58 rispetto alla situazione attuale. In questo computo non sono ricomprese le otto terapie intensive attivabili a Pantalla, come è successo durante il lockdown, quando il nosocomio è diventato ospedale Covid. Ma se il piano di potenziamento della rete previsto da Palazzo Donini non dovesse andare in porto prima di un nuovo picco, gli otto posti letto di rianimazione potrebbero essere opzionati prima. Idem per le malattie infettive: in questo senso dei 28 posti in più (arrivando a 56 totali) da allestire in tutta l’Umbria, 14 sono nell’ospedale della Media Valle del Tevere. Per la pneumologia sono 12 sui 63 programmati in più per raggiungere il traguardo dei 126. Parte di questi potrebbero essere dedicati ai pazienti Covid senza complicazioni (o paucisintomatici) che però non possono effettuare l’isolamento in casa. Le strutture esterne - i cosiddetti Covid hotel - al momento non si trovano. Ce n’è solo una, a Città di Castello: è Villa Muzi, già casa vacanze per suore. I due bandi diramati da Protezione civile e Usl 2 sono andati deserti. Prima di passare alla requisizione delle prefetture, la Regione sta tentando un accordo con le federazioni degli albergatori sui pagamenti dei costi di soggiorno. Questo in attesa dell’ospedale da campo: non è stata ancora sciolta la riserva sulle due ditte ammesse nella selezione europea per la fornitura di strutture e strumenti.

